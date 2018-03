XX Regata Internacional Canárias Madeira arranca em setembro

A XX Regata Internacional Canárias Madeira tem data marcada para os dias 4 e 8 de Setembro. Trata-se da maior regata de vela de cruzeiro realizada entre estes dois arquipélagos do Atlântico e foi recentemente apresentada em Tenerife pelo Clube Naval do Funchal que integra o Programa de Cooperação Territorial INTERREG MAC 2014-2020 em parceria com as Canárias e os Açores.

Note-se que o Programa de Cooperação Territorial INTERREG MAC 2014-2020 tem como objetivo a valorização do potencial eco-turístico das áreas costeiras e marítimas e a criação de novas oportunidades de crescimento azul, pelo que a XX Regata Internacional Canárias Madeira, apesar de se destinar à classe ORC e Open, soma à vertente competitiva a promoção de diversas atividades de cariz cultural.

A adesão a este projeto viabiliza a certificação o Funchal como cidade Odyssea e a Marina como porto Odyssea.