Wall Street termina o mês no ‘vermelho’ após Casa Branca anunciar novas taxas sobre importações

Os mercados financeiros norte-americanos fecharam a sessão desta quinta-feira, 31 de maio, em terreno negativo, após a decisão dos Estados Unidos da América (EUA) de tributarem as importações de aço e alumínio da União Europeia, Canadá e México.

Apesar da recuperação das bolsas europeias durante a manhã, o índice industrial Dow Jones, que serve de referência para as bolsas em todo mundo, escorregou 1,02%, para 24.415,84 pontos. Quanto ao indicador financeiro S&P 500, perdeu 0,69%, terminando a sessão de hoje nos 2.705,27 pontos. O índice tecnológico Nasdaq também fechou a negociar no ‘vermelho’ com uma desvalorização de 0,27% e começou o dia nos 7.442,12 pontos. Também o Russel 2000 depreciou 0,87%, para 1.633,62 pontos.

No setor petrolífero, o Brent perde 0,10%, para 77,64 dólares por barril, e o crude WTI desvaloriza 1,82%, para os 66,97 dólares. Quanto ao mercado cambial, o euro soma 0,27%, para 1,1695 dólares e a libra ganha 0,05%, para 1,3294 dólares.