Wall Street em queda com o fim do Tratado TransPacífico de Comércio Livre

Wall Street fecha em terreno negativo com o Trump a retirar os EUA do Tratado TransPacífico de Comércio Livre. Um tratado comercial assinado por Obama com 12 países asiáticos.

Os EUA assinam, desta forma, o seu afastamento dos aliados asiáticos, numa altura em que a influência da China está a crescer na região. “É uma coisa importante para os trabalhadores americanos, o que acabámos de fazer”, disse o presidente norte-americano, após assinar, o decreto presidencial que formaliza a retirada dos Estados Unido deste pacto de 2015 que, segundo os republicanos, seria prejudicial para o sector industrial.

As negociações para o Tratado TransPacífico de Comércio Livre arrastaram-se durante anos e foi assinado em 2015 por 12 países da Ásia-Pacífico, como contrapeso à influência chinesa. Contudo, ainda não entrou em vigor. A parceria foi assinada entre os Estados Unidos, Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Singapura e Vietname – era um pilar central da estratégia de Obama na região Ásia Pacífico para combater o crescimento da influência da China.

Além disso, na sexta-feira Trump vai reunir-se com Theresa May para impulsionar os laços bilaterais com a Grã-Bretanha.

O novo presidente procurará promover a criação de emprego através de uma reforma fiscal para reduzir os impostos pagos pelos cidadãos e empresas. Tudo sem esquecer uma política muito mais restritiva de imigração e um compromisso claro com projectos de infra-estruturas, exploração de energia e petróleo e gás.

Em reunião realizada com empresários em Washington, disse que planeia cortar a regulação em 75% ao mesmo tempo que realiza um corte “maciço” de impostos e introduz novas tarifas para os produtos estrangeiros.

Os três principais índices fecharam com quedas moderadas: Dow Jones: -0,14% para 19.799,85 pontos; S&P 500: -0,27% para 2.265,2 pontos; e o Nasdaq: -0,04% para 5.552,94 pontos.

A General Electric e a Merck foram os títulos que pior comportamento registaram com quedas de 2,52% e de 1,14% respectivamente. No lado oposto os ganhos da Home Depot e da Cisco Systems lideraram os ganhos com subidas de 1,82% e de 0,56%.

Por outro lado, o sector da energia, que caiu cerca de 1%, foi o principal responsável pela queda do S&P 500.

No Dow Jones destaque para a cadeia Mcdonalds que apresentou um lucro trimestral por ação de 1,44 dólares por ação no quarto trimestre, ligeiramente acima da previsão dos analistas. No entanto, as vendas no mercado dos EUA decepcionaram. As vendas de unidades do McDonald’s nos Estados Unidos caíram pela primeira vez em seis trimestres e as suas ações fecharam com queda de 0,73%. A McDonald’s e outros operadores do setor estão a enfrentar uma ampla competição de rivais que incluem lojas de conveniência, supermercados e serviços de entrega ao domicílio como a Blue Apron.

O petróleo West Texas cai 0,66%, até aos 52,87 dólares, depois de as produtoras norte-americanas terem aumentado a sua actividade.

Amanhã nos EUA são divulgadas as vendas de casas usadas em dezembro.