Wall Street penalizado pela nova força da guerra comercial

Os mercados norte-americanos abriram esta quinta-feira, 22 de março, em terreno negativo, horas depois de a Casa Branca anunciar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iria hoje decidir se avança com tarifas restritivas ao investimento chinês no país.

Wall Street acabou penalizado pelo novo ímpeto da guerra comercial, levando o Dow Jones a perder 2,26% para 24.321,55 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 cai 1,44% para 2.672,55 pontos, o Russel 2000 desliza 1,05% para 1.562,03 pontos e o tecnológico Nasdaq segue a tendência e tomba 1,593% para 7.228,30 pontos.

Depois da polémica dos últimos dias com os dados arrecadados pelo Facebook e das ações da rede social terem caído 6%, o mea culpa de Mark Zuckerberg foi bem recebido pelos investidores: a cotada está a corrigir e perde 2,21%, para 167,18 euros.

Nove dos 11 principais setores do índice S&P estavam no ‘vermelho’. “O que temos é um forte risco de negociação, que eu acho que é uma continuação dos comentários do presidente da Fed, Jerome Powell, e de algumas das questões do Facebook”, afirmou Paul Nolte, gerente de portfólio da Kingsview Asset Managemeny à Reuters, acrescentando que “os investidores estão atentos para tirar algum dinheiro da mesa”.

Após as reuniões em Washington, a comissária europeia para o Comércio, Cecilia Malmstrom, disse hoje esperar que a União Europeia “no seu todo” integre a lista de países e regiões que ficarão isentas das taxas alfandegárias sobre o alumínio e aço. “Esta tarde [o presidente norte-americano Donald Trump] vai fazer o anúncio sobre possíveis exceções. Nós esperamos estar incluídos nesta lista, mas não temos a certeza”, disse a comissária, num discurso no Parlamento Europeu.