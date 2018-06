Wall Street fecha no verde à espera da cimeira de Singapura e da reunião da Fed

O Dow Jones subiu 0,03% para 25.323,76 pontos; o S&P 500 valorizou 0,30% para 2.787,44 pontos e o Nasdaq subiu 0,19% para 7.659,9 pontos.

Wall Street inicia a semana em alta com os olhos postos na reunião da Reserva Federal que se inicia amanhã, mas que apenas tem o seu desfecho na 4ª feira, e com o encontro entre o Presidente Donald Trump e o Líder Norte-Coreano que já estão em Singapura para dar início à importante cimeira com vista a um acordo para que o regime norte-coreano renuncie ao seu programa nuclear, tendo em contrapartida o compromisso de defesa dos EUA, em nome da paz mundial.

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, que se reúne amanhã em Singapura com o presidente norte-americano, Donald Trump, a partir das 09h00 da manhã locais, 02h00 da manhã em Lisboa, estabeleceu uma hora para o final da cimeira histórica entre os dois dirigentes, avançaram à Bloomberg duas fontes conhecedoras do planeamento deste encontro. O líder norte-coreano tem agendado o voo de regresso a Pyongyang para as 16h00 de Singapura, 09h00 em Lisboa. O que significa que a cimeira durará, no máximo, sete horas. A decisão de Kim Jong-Un fez com que Trump antecipasse o seu voo de regresso aos EUA.