Wall Street fecha mista com Nasdaq em máximos

O Nasdaq continua a definir recordes e fechou esta segunda-feira em 7.588,3 pontos (+ 0,36%), embora o Dow Jones tenha caído 0,62% para 25.178,6 pontos e o S&P 500, caiu 0,13% para 2.783,02 pontos. A hora mudou nos Estados Unidos e por isso a bolsa fechou às 20h30 da hora de Lisboa.

O Nasdaq valoriza desde o inicio do ano 10,2%.

Os investidores receberam com renovado otimismo os dados de emprego publicados na última sexta-feira nos EUA, uma vez que a criação de emprego permaneceu sólida, a taxa de participação no mercado de trabalho aumentou e, ao mesmo tempo, as pressões inflacionistas nos salários abrandaram.