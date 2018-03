Wall Street abre em alta de quase 2% com negociações dos EUA com China

China e Estados Unidos começaram, discretamente, a negociar para melhorar o acesso dos EUA aos mercados chineses, após uma semana de escalada de tensão, com a ameaça de Washington usar tarifas alfandegárias para diminuir os desequilíbrios comerciais.

Traders work on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) shortly after the opening bell in New York, U.S., January 5, 2017. REUTERS/Lucas Jackson