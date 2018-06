Wall Street abre em alta animado pelas negociações entre EUA e a Coreia

O mercado bolsista norte-americano iniciou sessão esta quinta-feira, dia 7 de junho, a negociar em alta, com os três principais índices no verde. Os investidores seguem com especial atenção o desenvolvimento das negociações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, cujos líderes se encontram a 12 de junho.

O índice industrial Dow Jones, que serve de referência para as bolsas em todo mundo, soma 0,18% para 25.192,14 pontos, o financeiro S&P 500 ganha 0,10%, para 2.775,38 pontos e o tecnológico Nasdaq aprecia 0,06%, para 7.694,27 pontos.

No setor petrolífero, o Brent ganha 1,14% para 76,22 dólares por barril, e o crude WTI valoriza 1,10% para os 65,44 dólares.