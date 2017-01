Vive num destes 10 concelhos? Vai ficar sem eletricidade este fim-de-semana

De acordo com o anúncio divulgado hoje pela empresa, os trabalhos dizem respeito à remodelação e conservação das redes de distribuição”, por isso é “necessário proceder à interrupção da alimentação da energia elétrica, no próximo domingo, dia 22″.

Em declarações à Lusa, a EDP explicou que ” são consideradas interrupções por razões de serviço as que decorram da necessidade imperiosa de realizar manobras, trabalhos de ligação, reparação ou conservação da rede sempre que estiverem esgotadas todas as possibilidades de alimentação alternativa a partir de instalações existentes”.

Assim, Coimbra, Figueira da Foz, Santo Tirso, Trofa, Azambuja, Cartaxo, Ferreira do Zêzere, Tomar, Lisboa e Albufeira são os concelhos afetados.

A interrupção maior verificar-se-á em três freguesias do concelho de Tomar, num período que se poderá estender até sete horas, entre as 06h00 e as 13h00.

Nas freguesias do concelho da Figueira da Foz e de duas do concelho da Azambuja o corte será inferior, seis horas.

Já no concelho da Trofa, a interrupção decorrerá apenas por 30 minutos, enquanto no concelho de Lisboa as zonas afetadas vão sofrer um corte de energia entre as 08h00 e as 08h30 e depois entre as 14h00 e as 14h30.