Vilamoura Atlantic Tour: evento equestre com impacto de 21 milhões de euros na economia

Este é o maior evento equestre europeu. Com cerca de 1.200 cavalos, entre os quais 200 portugueses, Vilamoura Atlantic Tour 2018 vai a decorrer até 1 de abril no Vilamoura Equestrian Centre.

Durante as seis semanas de competição, serão atribuídos mais de 870 mil euros em prize Money, ao longo das 24 provas. O evento equestre conta com um impacto de 21 milhões de euros na economia, e mais de 100 mil dormidas na região de Vilamoura naquela que é considerada a época baixa.

O Jornal Económico falou com António Moura, CEO do Vilamoura Atlantic Tour, sobre o evento que coloca Portugal no centro da atenção da Europa no que concerne a eventos equestres.

São notórias as tradições equestres em Portugal. Que papel e que importância tem para Portugal, o Vilamoura Atlantic Tour?

O Vilamoura Atlantic Tour tem uma enorme importância para Portugal, pois coloca o país no centro das atenções do hipismo a nível europeu. Portugal tem uma larga tradição equestre que tem vindo a ser reavivada nos últimos tempos, como é até notório pelo número de cavaleiros portugueses a participar no evento, que passou de 150, no ano passado, para 200 este ano. Além disso, este é um momento em que os cavaleiros e proprietários de cavalos em Portugal podem estar em contacto com profissionais do setor a nível internacional, sem terem que se deslocar para o centro da Europa. Em termos de turismo, o Vilamoura Atlantic Tour também desempenha o seu papel, animando Vilamoura numa época considerada baixa, causando um impacto económico muito importante para a região.

Como maior evento equestre da Europa, qual a visibilidade que pode dar a Portugal e que dimensão pode dar ao nosso país, e à região do Algarve, enquanto destino para este tipo de eventos ligados às tradições equestres.

Além de Portugal gozar de uma longa fama de excelência equestre, o Vilamoura Atlantic Tour ajuda a colocar os olhos da Europa no país. São seis semanas de provas, que são acompanhadas pela imprensa nacional e internacional em todo o mundo equestre, resultando em notícias e comentários das provas aqui disputadas. A região do Algarve, além de ter condições climatéricas inigualáveis na Europa, é um destino que está muitíssimo bem preparado para receber eventos desta envergadura. Não é qualquer lugar que consegue receber mais de 2.000 cavalos ao longo de seis semanas e toda a equipa que os acompanha, entre cavaleiros, tratadores, veterinários e assistentes.

O valor de 870 mil euros de prize Money está ao nível de outras provas internacionais?

Para um Tour Equestre o Prize Money de 870 mil euros atribuído está no topo das provas similares na Europa, o que nos permite posicionar o Vilamoura Atlantic Tour como um evento de relevo a nível europeu e face à concorrência. Mas não é apenas o Prize Money que chama participantes, pois este é um evento no qual cavaleiros de todo o mundo querem estar presentes, pelo contacto que existe com outros profissionais do setor a nível internacional. O Vilamoura Atlantic Tour é o evento em que Portugal se afirma como excelente destino equestre.

Que importância assume o impacto de 21 milhões de euros que esta prova tem na economia, sobretudo considerando que este impacto acontece em época baixa?

O Vilamoura Atlantic Tour é um ótimo exemplo de como combater a sazonalidade no Algarve. Entre cavaleiros, tratadores, veterinários e assistentes, contamos com mais de 100.000 dormidas ao longo de seis semanas. Mas não é só nos hotéis que se sente o impacto, mas também nos restaurantes, cafés, lojas e demais estabelecimentos. Hoje em dia, o Vilamoura Atlantic Tour é um evento indispensável para a economia local.