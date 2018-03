Viciado em promoções mas preocupado com a qualidade: assim é o consumidor português

“É um shopper que valoriza cada vez mais a qualidade dos produtos e ingredientes e a experiência que estes lhe proporcionam, mesmo que a preços mais elevados”, explica Ana Paula Barbosa, Retailer Services Director da Nielson, em declarações ao Jornal Económico, acrescentando que “os consumidores portugueses procuram mais do que produtos: procuram soluções para as suas necsidadese, especialmente, soluções que facilitem as suas vidas diárias e que lhes permitam gastar cada vez menos tempo em compras e poder dedicar-se a outras atividades de lazer e bem-estar”.

Lojas próximas, compras rápidas e produtos mais práticos são exemplos, apontados por Ana Paula Barbosa, do que o consumidor português procura. Mas procura, também, promoções. “Atualmente, o português é também um consumidor que está viciado em promoções. No entanto, esta é uma característica condicionada não pelo shopper em si, mas pelo contexto o nacional, que proporciona uma enorme oferta promocional”.

A analista da Nielson sublinha que a “compra inteligente” é privilegiada pelo consumidor e as promoções “favorecem este comportamento”. Contudo, o perfil do consumirdor em Portugal não é homogéneo e varia consoante a faixa etária.