Via Verde do medicamento apresentada no final deste mês

A Via Verde do Medicamento, uma medida que vai permitir disponibilizar os fármacos em menos de 12 horas, vai avançar na Madeira no final deste mês.

“A Via Verde vai ser apresentada no final deste mês na presença do presidente do Governo Regional e do presidente do Associação Nacional de Farmácias (ANF). O documento está elaborado, a monitorização e fiscalização do IASAÚDE também está concluída”, avançou, ao Económico Madeira, Pedro Ramos, secretário regional da Saúde.

Noutro âmbito, o responsável pela tutela da Saúde na Madeira garante que a Região tem uma das taxas de ruptura de medicamentos mais baixas do país, 2.7.