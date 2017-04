Vendas de Aston Martin e Porsche ‘explodem’ em março. Sim, em Portugal

Em março, as vendas foram lideradas por Renault, Peugeot, Volkswagen, Mercedes-Benz e BMW, as subidas percentuais mais elevadas dizem respeito a marcas de luxo, com quatro delas a registarem aumentos de mais de 50% nestes três primeiros meses do ano. Uma delas foi a britânica Aston Martin, que registou um crescimento de 150% nas vendas, para um total de cinco automóveis. A segunda maior subida percentual pertence à Porsche, que, com 65 unidades vendidas, contabiliza um crescimento de 82,9%. A Maserati completa o pódio das maiores subidas, com um aumento de 72,7% nas vendas, a que correspondem 19 novos modelos da casa italiana a circular nas estradas lusas. Espaço ainda para a Jaguar, que regista um crescimento de 50%, para as 219 unidades.

Mas nem tudo são rosas para as marcas de luxo. A Ferrari foi uma das que registou descidas, no caso de 33%, vendendo apenas quatro unidades. A Lamborghini apresentou uma descida de 100%, uma vez que não vendeu nenhum automóvel em Portugal neste período, ao contrário do que havia acontecido em 2016, quando vendeu um. O mesmo valor conseguiu a Bentley, um automóvel vendido, o mesmo que já havia conseguido no primeiro trimestre de 2016.

No nosso país, março registou um recuo de 1,8% nas vendas de veículos ligeiros face a período homólogo, de acordo com os dados libertados pela ACAP, que adianta ainda que não se registava uma quebra de vendas homólogas há quase quatro anos. Apesar disso, no primeiro trimestre deste ano foram vendidos 59.863 automóveis, um valor 2,5% mais alto do que o registado em período homólogo de 2016.