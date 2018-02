Vendas da FNAC cresceram 2,9% na Península Ibérica e 38,7% a nível mundial

As vendas do retalhista francesa FNAC obtiveram um crescimento de 2,9% na Península Ibérica com um crescimento de 2,3% em termos de like-for-like (sem incluir novas aberturas de lojas, e portanto as vendas na mesma base de comparação). Sendo que o mercado português teve um “forte crescimento” nesse período, enquanto Espanha manteve-se estável apesar da situação política na Catalunha”, indica o comunicado.

Em termos globais, o grupo registou um crescimento do volume de negócios de 38,7%, ou 0,4% pró-forma, de 7,448 mil milhões de euros. O resultado operacional corrente atingiu os 270 milhões de euros, um crescimento de 33% face ao ano anterior.

A FNAC abriu oito novas lojas na Península Ibérica, onde se inclui a primeira loja franchisada em Portugal. Mas houve o fecho de uma loja em Espanha.