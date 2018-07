Os preços dos combustíveis vão voltar a subir já na próxima segunda-feira, dia 9 de julho. Apesar de ser aumento pouco significativo, o mesmo deverá fazer-se sentir tanto no caso do gasóleo como no da gasolina.

Para a gasolina, teremos uma subida de meio cêntimo no máximo, estando previsto o mesmo valor para o gasóleo.