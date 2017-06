VdA premiada pela Euronext na assessoria à emissão de obrigações

A Vieira de Almeida & Associados venceu, pelo 6º ano consecutivo, o Euronext Lisbon Awards 2017 na categoria de “Most Active Law Firm in Bonds”, que reconhece a sociedade de advogados que mais participou na assessoria em emissões de obrigações, segundo o volume de obrigações cotadas e os respetivos montantes.

A VdA disputou o prémio com a Morais Leitão Galvão Teles, Soares da Silva & Associados e Uría Menéndez – Proença de Carvalho, as restantes sociedades nomeadas neste segmento. “Este prémio foi instituído em 2011 e, desde a sua existência, tem sido sempre atribuído à VdA, distinguindo a sua atividade neste setor e destacando a circunstância de ser a primeira escolha dos emitentes que operam no Mercado de Capitais em Portugal”, refere a firma vencedora, em comunicado.

A cerimónia de entrega dos galardões realizou-se no dia 24 de maio, no Salão Árabe do Palácio da Bolsa, no Porto, onde estiveram presentes Pedro Cassiano Santos, sócio da firma, Benedita Aires, Susana Oliveira da Silva e Mairead Finn.