Vanguard Properties investe 80 milhões de euros para construir um dos edifícios mais altos de Lisboa

A Vanguard Properties, um grupo português de investimento imobiliário liderado por um Family Office (estrutura que oferece assessoria a famílias com património considerável), irá investir 80 milhões de euros na construção da Infinity, aquele que será um dos edifícios mais altos da cidade de Lisboa.

O novo empreendimento ficará localizado na zona de Campolide. Com 80 metros de altura, 26 pisos acima do solo e composto por 195 apartamentos com tipologias de T0 e T5 Duplex, ocupará uma área de construção de 50,000m2. O arranque das obras está marcado para outubro de 2018 e a conclusão em outubro de 2020.

José Carlos Botelho, managing director da Vanguard Properties, diz que “este projeto será um marco na paisagem de Lisboa devido à dimensão, localização, e linhas arquitetónicas. A maioria dos pisos terá uma vista sobre o Aqueduto, Monsanto e o Tejo”.