“Ups, we’re sorry!” Pepsi retira anúncio que incendiou internet

A Pepsi contratou a famosa modelo Kendall Jenner para ser a estrela do mais recente anúncio da marca. O objetivo era difundir um “espírito de harmonia”, mas… os planos saíram furados.

Kendall aparece numa sessão fotográfica de moda, a qual ela abandona ao reparar num protesto que está a ter lugar ao mesmo tempo. Deixa o glamour para trás e junta-se aos jovens, que estão pacificamente na rua com cartazes. Num gesto de trazer um sentimento de paz ao protesto, Kendall oferece uma lata de Pepsi a um dos polícias. E foi precisamente este gesto que desencadeou todos os comentários negativos face ao anúncio.

A Pepsi sentiu-se obrigada em retirar o vídeo da internet, e pediu desculpa, tanto às pessoas que se sentiram ofendidas como a Kendall Jenner, por ter estado “naquela posição”.

Há quem diga que o anúncio explora vários momentos famosos de manifestações, contra o racismo e a violência policial, como o movimento ‘Black Lives Matter’.

"Kendall please! Give him a Pepsi!" pic.twitter.com/pO1PTYkCHW

Whatever happens today, just remember it could be worse.

You could be the global marketing director of #PEPSI

— The All New DomShow (@TheNewDomShow) April 5, 2017