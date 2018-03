Universidade Nova de Lisboa procura 30 voluntários para beber uma cerveja por dia

Investigadores do CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde e a Universidade Nova de Lisboa vão desenvolver um estudo sobre os efeitos do consumo moderado da cerveja na saúde, para o qual procuram voluntários.

Em comunicado, o CINTESIS fez saber que procura avaliar o efeito do consumo de cerveja na microbiota intestinal (flora intestinal), no perfil metabólico e lipídico em indivíduos saudáveis. O estudo é coordenado pela investigadora e especialista em Nutrição e Metabolismo do CINTESIS, Conceição Calhau.

“O impacto do consumo de bebidas alcoólicas com compostos bioativos (nomeadamente polifenóis) na saúde é um tópico urgente nas ciências biomédicas”, defendeu a investigadora, adiantando que “participar neste estudo é uma oportunidade rara de contribuir para o conhecimento dos efeitos metabólicos do consumo de cerveja”.