Universidade da Madeira assinala Dia do Asteróide

A Universidade da Madeira (UMa) vai assinalar este sábado o Dia do Asteróide com uma palestra e uma sessão de observação, no terraço da instituição de ensino superior, de corpos celestes e planetas.

A iniciativa é do Grupo de Astronomia (GAUMa) e inclui a palestra ‘Asteróides’, que será dirigida por Helena Teixeira, professora da UMa e colaboradora do GAUMa, com início previsto para as 21h00.

Durante a celebração do Dia do Asteróide vai ser possível observar, a partir das 22h00, numa sessão no terraço, objetos celestes, os planetas Júpiter e Saturno.