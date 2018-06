Unilever não vai trabalhar com ‘influenciadores’ que comprem seguidores

A Unilever, a gigante de produtos de consumo, começou a colocar limites à sua estratégia de marketing digital baseada em mecanismos de influenciação. O diretor de marketing do grupo, Keith Weed, explicou ao ‘The Wall Street Journal’ que não vai trabalhar com estes mecanismos, que ‘compram’ seguidores, e pede colaboração das plataformas sociais para acabar com o que considera ser uma fraude.

A Unilever, uma das empresas que mais investem em publicidade em todo o mundo através de marcas como a Axe, Dove, Hellman’s, Rexona ou Skip, pede maior transparência em relação a estas práticas, já que tem havido casos de perfis online cujos seguidores são gerados artificialmente, não havendo ferramentas nas próprias redes sociais que possibilitem mensurar o impacto real destas iniciativas.

O marketing baseado em mecanismos de influência consiste na prática em pagar a uma série de pessoas que são consideradas muito influentes nas redes sociais (geralmente pelo número de seguidores) para a promoção de produtos através dos seus canais do Twitter, Instagram, YouTube, etc.