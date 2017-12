Unidades comerciais crescem em volume de negócios

O número de ‘Unidades Comerciais de Dimensão Relevante’ (UCDR) cresceu na Madeira 5,2% em 2016.

Segundo a Direção Regional de Estatística, o número de UCDR fixava-se neste período em 84 estabelecimentos. Destas, 65,5% direcionavam-se para o retalho não alimentar ou sem predominância alimentar e os restantes para o retalho alimentar ou com predominância alimentar. Note-se que uma parte substancial destes estabelecimentos (81,0%) pertence a empresas cuja sede está localizada em Portugal Continental.

Em 2016, as UCDR regionais empregavam 2 714 pessoas, mais 0,5% que em 2015. O ramo alimentar concentrou 70,7% do pessoal ao serviço neste tipo de estabelecimentos sendo que o sexo feminino era o mais representado (69,5%), quer no retalho alimentar quer no retalho não alimentar.