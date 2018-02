União das Mutualidades pede alargamento do período de consulta pública do novo Código das Mutualistas

A União das Mutualidades Portuguesas (UMP) solicitou ao Governo português, através do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o alargamento do período de consulta pública do anteprojeto do novo Código das Associações Mutualistas (CAM), diz a instituição em comunicado.

A entidade oficial que representa o Movimento Mutualista português – com mais de 2,5 milhões de beneficiários – “baseia o seu pedido na relevância e complexidade deste documento, que se reveste de grande importância para a regulação, sustentabilidade e desenvolvimento das Mutualidades em Portugal”, diz a União.

O prazo original para consulta pública termina no próximo dia 2 de março, após a publicação oficial da proposta do Governo para o novo Código das Associações Mutualistas, no entanto, “a União das Mutualidades Portuguesas espera que o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social seja sensível a este pedido das Associações Mutualistas”.