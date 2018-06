União da Madeira recorre da decisão da Federação Portuguesa de Futebol

“Uma decisão indigna do futebol português. É ridícula a aplicação da multa de 612 euros”. O presidente do União da Madeira, Filipe Silva, não se conforma com a deliberação do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que validou esta terça-feira a subida do Santa Clara à I Liga, posição que confirma a despromoção do União da Madeira.

“Uma vez que a decisão foi singular e do relator, e não foi um acordão, vamos recorrer no prazo de cinco dias para o pleno do Conselho de Disciplina”, garante Filipe Silva, acrescentando que “ao contrário do que afirma o Santa Clara a decisão ainda não transitou em julgado pelo que não existe uma decisão definitiva”.

O Conselho de Disciplina da FPF decidiu aplicar uma multa ao Santa Clara por não ter inscrito, pelo menos dois jogadores com menos de 23 anos nas fichas dos jogos com o União da Madeira, Gil Vicente e Varzim, confirmado assim a subida dos açorianos à 1.ª Liga.