Um milhão de euros para requalificar o Forte de S. Miguel na Nazaré

Depois disso, o Forte de S. Miguel tornou-se a estrela das objetivas dos fotógrafos que procuram a melhor foto de todos os surfistas que se aventuram em conquistar a melhor e mais alta onda da Nazaré.

Impávido e sereno mesmo em dias de tempestade, o Forte de S. Miguel vai observando os feitos dos surfistas mundiais e em breve irá ficar mais bonito. O Estado aprovou o auto de cedência do Forte de S. Miguel à autarquia, comprometendo-se a investir um milhão de euros no monumento que deverá estar requalificado dentro de dois anos, revelou o presidente da Câmara Municipal da Nazaré.

O “Auto de cedência e aceitação do Forte de S. Miguel Arcanjo” a celebrar entre o Estado Português e o município da Nazaré estipula a entrega do monumento à Câmara por um período de 25 anos, mediante o compromisso de a autarquia avançar com a requalificação orçada em um milhão de euros.