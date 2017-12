UE intensifica luta contra comércio ilícito de produtos do tabaco

A União Europeia (UE) anunciou uma nova medida na luta contra o comércio ilícito de produtos do tabaco. O novo sistema de localização e seguimento a nível da UE agora adotado permitirá assegurar a fácil rastreabilidade dos produtos do tabaco na UE através de um identificador único de cada produto.

Além disso, explica a Comissão Europeia em comunicado, foram tomadas medidas para garantir que os produtos do tabaco cumprem determinados requisitos de segurança ao exigir que cada embalagem contenha pelo menos cinco tipos de elementos de autenticação.

Recorde-se que a Diretiva Produtos do Tabaco (2014/40/UE) prevê a criação de um sistema de localização e seguimento a nível da UE para a cadeia de abastecimento legal dos produtos do tabaco e um sistema de elementos de segurança para ajudar os cidadãos e as autoridades a detetar produtos ilícitos.