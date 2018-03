UE insiste em tornar permanentes isenções de tarifas, mas Ifo alerta para os riscos

A União Europeia (UE) quer que os Estados Unidos tornem permanentes as isenções de tarifas alfandegárias sobre as importações de aço e alumínio. Os Estados-membros admitem vir a responder “de uma forma proporcional” às tarifas, para proteger os interesses dos países europeus, mas o Ifo – Institute for Economic Research, com sede em Munique, apela à contenção.

O presidente norte-americano, Donald Trump, recuou esta quinta-feira na sua decisão de impor unilateralmente tarifas sobre as importações do aço e alumínio. O líder republicano decidiu incluir a UE na lista de países que, durante 40 dias, ficarão isentos destas taxas. A isenção é válida até dia 1 de maio e inclui ainda a Austrália, Argentina, Brasil e Coreia do Sul. Mas os países que englobam a UE não se deram por satisfeitos.

Em comunicado, o Conselho Europeu lamenta a decisão dos Estados Unidos e indica que estas medidas

“não podem ser justificadas em termos de segurança nacional e uma proteção ampla dos Estados Unidos é um remédio desajustado para os problemas reais de sobrecapacidade”. Bruxelas apela a que esta isenção se torne permanente e admite o direito de responder “de uma forma proporcional”.