Uber reforça operação no Algarve e prevê crescimento de 300% na região

A Uber vai reforçar a cobertura dos seus serviços no Algarve e prevê crescer 300% na região região, já este verão, de acordo com o comunicado enviado à redação esta quarta-feira. O mesmo documento divulga dados dos serviço da operadora de serviços de transporte semi-privado, em 2017, ano em que cinco milhões de turistas abriram a aplicação da Uber em Portugal

A multiancional norte-americana, presente em Portugal desde julho de 2014, encara a a região do Algarve como “um dos principais destinos de férias na Europa” e, por isso, reforça a sua atividade na região através dos serviços uberX e uberXL, desde Sagres a Vila Real de Santo António.

“Queremos continuar a servir os algarvios, os muitos utilizadores portugueses e internacionais que se deslocam ao sul do país nesta altura do ano, e a nossa comunidade de mais de 5 mil motoristas em Portugal, que vê no crescimento da nossa operação no Algarve uma importante oportunidade económica”, afirmou o diretor geral da Uber para a Península Ibérica, Rui Bento.

O motivo do reforça da operação da Uber na região algarvia é justificada por dados do ano passado, citados em comunicado. “Desde 2016 que milhares de turistas viajaram com a aplicação da Uber no Algarve, tendo chegado de 128 diferentes países”. Um dado relevante, uma vez que a aplicação da multinacional já foi descarregada cerca de 1,5 milhões de vezes em Portugal, desde julho de 2014.

O responsável máximo pelo serviço em Portugal fez saber ainda que “em grande parte” da região algarvia os tempos de espera são “inferirores a quatro mimutos”. As horas mais procuradas para viajar pelos utilizadores no Algarve são das 19h00 às 20h00 às sextas e sábados, e domingos entre as 00h00 e 01h00. Só no ano passado 5 milhões de turistas estrangeiros abriram a aplicação da Uber em Portugal.

Outro dado a apontar a relevância do Algarve para a emrpesa é que, em 2017, a viagem mais longa registada pela Uber, em Portugal, ligou o Aeroporto de Sá Carneiro, no Porto, a Portimão, no Algarve. Os dois locais estão separados por 573 quilómetros.