Uber quer contratar um político em Portugal

A Uber está à procura de um novo colaborador com características peculiares. Não se trata de um novo motorista ou de um gestor de recursos humanos. A plataforma de transporte de passageiros lançou, recentemente, uma oferta de emprego para alguém que tenha pelo menos cinco anos de experiência governativa.

O candidato ao emprego na Uber vai “trabalhar na sua equipa de Assuntos e Políticas Públicas, de acordo com o semanário “Sol” deste sábado, de forma a dar um impulso à marca em Portugal e influenciar o poder político português. Ou seja, espera-se que o novo funcionário trabalhe “para que o enquadramento legal contemple plataformas de partilhas de transportes”, como é o caso da Uber ou da Cabify.

A firma quer alterar a legislação em vigor e a mais recente contratação irá auxiliar no processo, desenvolvendo novas campanhas.

Desde quarta-feira, dia 8 de fevereiro, que a Uber estreou a mais recente opção de viagem. A empresa de transporte de passageiros escolheu Portugal, mais concretamente as cidades de Lisboa e Porto, para lançar nova aplicação.

A nova funcionalidade, na qual as cidades portuguesas serão pioneiras a nível europeu, designa-se uberSTAR e oferece o acesso exclusivo a uma nova opção na aplicação da Uber que permite solicitar uma viagem uberX diretamente aos motoristas com as pontuações mais altas da sua cidade. As viagens uberSTAR não terão quaisquer custos adicionais ou variações face ao preço do uberX.