Uber demite 20 funcionários após investigação a assédios na empresa

A Uber avançou com reestruturações nos recursos humanos da empresa. A plataforma de transporte de passageiros anunciou esta terça-feira que demitiu 20 funcionários e que está a melhorar as formações em gestão após denúncias de assédio e discriminação. As demissões surgem na sequência de uma investigação do escritório de advogados Perkins Coie LLP que revelou casos de desrespeito perante alguns funcionários na Uber, incluindo executivos da empresa.

De acordo com a Reuters, das 215 denúncias internas de trabalhadores, 47 eram de assédio sexual, 54 de discriminação e as restantes de outro tipo de atitude indevida. A informação sobre os despedimentos adveio de uma fonte anónima, que teria estado na reunião onde os mesmos foram comunicados, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos da América.

Recorde-se que a Uber se tem deparado com diversas situações incómodas para a empresa, como quando, no início de maio, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América deu início a uma investigação criminal sobre o uso de uma ferramenta de software que ajuda os motoristas da empresa a fugir aos reguladores de transporte locais.