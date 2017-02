Uber contrata engenheiro da NASA para criar carro voador

A Uber está empenhada em desenvolver o primeiro carro voador até 2021 e, para isso, contratou um engenheiro da NASA. O especialista da agência espacial norte-americana, Mark Moore, vai liderar o departamento de engenharia de aviação da Uber, segundo noticia a Bloomberg. A ideia é produzir um veículo que voe, seja elétrico, tenha uma autonomia superior a 160 quilómetros e uma velocidade máxima de 241 quilómetros por hora.

“Não consigo pensar noutra empresa com uma posição mais forte para liderar neste novo ecossistema e tornar real o mercado dos veículos elétricos voadores”, afirmou Mark Moore em declarações à agência. O engenheiro abdica assim de grande parte da reforma ao abandonar a NASA, onde trabalhava há 30 anos e apenas um ano antes de se reformar, mas diz que quer “estar no lugar certo para tornar real o mercado de carros elétricos voadores”.

Mark Moore é responsável pela investigação sobre veículos vertical takeoff and landing ou VTOL, mais conhecido como carro voador. O projeto será desenvolvido em parceria por empresas privadas e o governo norte-americano. De acordo com a Uber, há cerca de seis mil heliportos nos Estados Unidos, muitos deles privados, o que diminuiu os custos com infraestruturas. A empresa defende ainda que não será necessário investir em novas estradas, túneis ou pontes.