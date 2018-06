Twitter sobe 5% com anúncio de entrada no S&P 500

As ações do Twitter estão a subir 4,79%, para 39,70 dólares, um dia após vir a público que a rede social vai trocar de índice bolsista norte-americano.

No início desta semana, a S&P Dow Jones anunciou que a empresa de streaming Netflix iria substituir a Monsanto no S&P 100 e que o Twitter ocuparia o lugar da multinacional de agricultura e biotecnologia (em quem a alemã Bayer tem os olhos postos) em Wall Street.

A bolsa de Nova Iorque deu conta de que faria as alterações no S&P 100, no S&P 500 e no S&P SmallCap 600 antes da abertura do mercado na próxima quinta-feira, dia 7 de junho. Assim sendo, apesar de a rede social ainda não ter chegado ao novo índice, o tapete de entrada foi ‘verde’.