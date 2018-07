Turismo ganha relevo na Madeira que foi novamente considerada o melhor destino insular da Europa

A Madeira foi novamente considerada o melhor destino insular da Europa nos World Travel Awards na cerimónia que decorreu no passado fim-de-semana na Grécia. Esta é a terceira vez consecutiva que a Região recebe esta distinção nesta gala de prémios. Com este pendor cada vez mais turístico resta saber como a ilha se tem comportado no sector.

O turismo tem estado de um modo global com um bom desempenho na Madeira sendo uma das atividades mais relevantes, em termos sociais e económicos, da Região.

Os dados da Direção Regional de Estatística (DREM) mostram que em abril existiu um decréscimo de 4,9% nas dormidas que ficaram nos 688,8 milhares com descidas nos mercados britânico, francês e alemão. Mas a compensar estas perdas esteve a subida a nível dos proveitos totais, de 0,5%, para os 37,7 milhões de euros.