Trump volta à carga: quer países europeus a gastar mais dinheiro na NATO

Com a próxima cimeira da NATO agendada para 11 e 12 de junho, em Bruxelas, o presidente norte-americano, Donald Trump, voltou à agenda que, no que respeita a esta organização, já era conhecida: aquilo a que chama a falta de comprometimento financeiro por parte dos países europeus em particular e de todos em geral menos os próprios Estados Unidos.

Assim, segundo o jornal ‘The New York Times’, escreveu uma carta aos seus parceiros, Portugal incluído, em que os incita a gastarem mais dinheiro na organização. Já na cimeira anterior, a primeira em que Trump esteve presente, o debate parece ter-se resumido a questões de financiamento – o que, na altura, indispôs os líderes dos países europeus que estiveram presentes.

Sobre estratégia conjunta – nomeadamente no que tinha a ver com a posição da NATO face às tentações expansionistas da Rússia – as conclusões foram na altura, em maio do ano passado, consideradas muito pobres.