Trump quer taxar carros alemães importados para os EUA

O Presidente-eleito norte-americano avisa a Alemanha que poderá impor uma taxa de 35% à importação de veículos alemães para os EUA. O anúncio foi feito numa entrevista publicada esta segunda-feira pelo jornal alemão Bild e já está a afetar as ações dos fabricantes de automóveis.

Donald Trump criticou os fabricantes de automóveis alemães por não fabricarem mais carros em solo norte-americano. “Se querem fabricar carros no mundo, desejo-vos toda a sorte. Podem fabricar carros para os Estados Unidos, mas vão pagar 35% de imposto por cada carro que entrar nos EUA”, disse o magnata, citado pela agência Reuters.

“Eu digo à BMW que se está a construir uma fábrica no México e quer vender os carros nos EUA, sem pagar uma taxa de 35%, pode esquecer”. Esta manhã, os títulos da Volkswagen estão a cair 2,21% para 146,250 euros, enquanto a BMW desce 2,09% para 85,975 euros e a Daimler, produtora de marcas como a Mercedes-Benz, cai 2,02% para 69,890 euros por ação.

As três fabricantes alemãs investiram em fábricas no México com o objetivo de reduzir custos e estar próximo dos EUA. No entanto, estas empresas também quadruplicaram a produção de veículos ligeiros nos EUA nos últimos sete anos para 850 mil unidades, mais de metade para exportação, segundo dados da associação alemã de indústria automóvel.

“A longo prazo, os EUA estariam a dar um tiro no próprio pé com a imposição destas tarifas ou outras barreiras fronteiriças”, afirmou o presidente da associação, Matthias Wissmann, em comunicado. Não é a primeira vez que Trump ataca fabricantes do setor automóvel com produção no México, um local apelativo pelos baixos custos. A Toyota japonesa e até mesmo as americanas Ford e General Motors também já foram alvo dos avisos do Presidente-eleito.