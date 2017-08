Trump prepara-se para a guerra

Os EUA já se estão a preparar para um eventual ataque por parte da Coreia do Norte. As medidas de emergência já foram tomada em Guam, ilha do Pacífico que faz parte dos Estados Unidos.

Os residentes preparam-se para um possível ataque nuclear. A Euronews avança que a ameaça, aliás, já foi feita por Pyongyang. Os militares dos EUA estão armados e prontos a disparar, quem o diz é Donald Trump, em mais uma ameaça à Coreia do Norte. Na sua conta de Twitter o presidente dos EUA escreveu mais uma mensagem na sua conta, dizendo que foi posta em prática uma solução militar mas que espera que o líder norte-coreano siga um outro caminho. Continuar a ler Declarações que surgem depois de Kim Jong Un, através da agência de notícias estatal norte-coreana, ter declarado que os EUA são os responsáveis pela tensão na península coreana e que é Trump que está a fazer tudo para que aconteça uma guerra nuclear. Os exercícios militares anuais, segundo o Pentágono, entre EUA e Coreia do Sul, deverão acontecer, como previsto, a partir de 21 de agosto.