Trump, o protecionista

Desde o final da Segunda Guerra Mundial que os países do chamado Primeiro Mundo têm vindo a abandonar políticas protecionistas e a dar passos no sentido do comércio livre. O debate económico protecionismo vs comércio livre parecia estar ultrapassado há muito. Os principais economistas mundiais concordam que o comércio livre (ou, na realidade, o comércio com barreiras reduzidas) é a melhor solução para a criação de riqueza e de emprego e para o crescimento económico mundial. Criou-se a Organização Mundial do Comércio e o G20 reúne-se periodicamente para que os países ricos renovem promessas recíprocas de eliminação de políticas protecionistas e de barreiras ainda existentes ao comércio mundial.

Só que, sem que ninguém verdadeiramente contasse com isso, Donald Trump foi eleito Presidente dos Estados Unidos da América e deixou bem claro que o seu plano económico assenta em duas ideias chave: “Comprar americano. Contratar americano”. Em termos simples, o que se espera são incentivos para as empresas americanas instalarem a sua produção no país e contratarem mão-de-obra nacional e a criação de obstáculos à importação de produtos estrangeiros. Foi com esta promessa que Trump conquistou o seu lugar. E começou já a anunciar o abandono de alguns acordos de comércio livre de que os EUA são parte.

A preocupação é generalizada dado o impacto que a Trumponomics poderá ter globalmente. Mas quem tem mais razão de apreensão são as próprias empresas americanas, por norma, grandes exportadoras. É que a protecionismo responde-se com protecionismo. E se os EUA encerrarem as suas fronteiras a produtos estrangeiros, as empresas americanas podem esperar o mesmo fora do país. Como será a guerra entre a Apple e a Samsung se esta puder vender em todo mundo ao abrigo do acordos de comércio livre e a primeira sofrer, como retaliação às medidas de Trump, os mesmos ónus aduaneiros que os EUA pretendem impor às empresas estrangeiras?