Trump novamente em confronto com o Senado

Neil Gorsuch é a mais recente guerra ‘comprada’ pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que quer ver o ‘seu’ candidato ao Supremo Tribunal apoiado pelo Senado. Mas as coisas não estão fáceis, e desde que Trump perdeu a remoção do Obamacare precisamente no Senado – que tem maioria republicana – a Casa Branca não se pode dar ao luxo de assumir que terá sempre aquela câmara do seu lado.

Segundo a imprensa local, os democratas estão a aproximar-se rapidamente dos 41 votos necessários para bloquear a nomeação da primeira escolha de Trump, mas desta vez os republicanos ‘juram’ que não vão trair de novo o presidente. Ou então – é outra corrente com crescente número de adeptos – é necessário mudar as leis, para que a Casa Branca não esteja sempre refém da vontade dos Senadores, que por diversas razões quebram com alguma facilidade a disciplina de voto.

A questão do poder do Senado é discutida há muito nos Estados Unidos. Sendo um dos poucos ‘travões’ ao presidencialismo que está na base do edifício político norte-americano, há uma forte corrente que quer alterar – o que quer dizer diminuir – os seus poderes, para deixar o caminho mais livre para as decisões da Casa Branca. Mas também há quem pense que é no Senado que está o verdadeiro poder do povo, que para ali elege os seus representantes federais.

No caso do Obamacare, Trump disse que não se via como um perdedor; aliás, o presidente já mandou que as conversações continuassem, no sentido de conseguir apresentar ao Senado um plano alternativo que vá dar mais ou menos ao mesmo: na remoção do projecto de Obama e a sua substituição pelo de Trump – que os analistas afirmam não conhecer: o que já foi dito sobre a matéria (o novo plano é para aplicar por fases) não é suficiente para uma visão de conjunto.

Seja como for, a questão da eleição de Neil Gorsuch para o Supremo é para ficar definida até ao final da semana. Mas tudo isto vem mais uma vez provar que Trump não terá, com a actual composição do Senado, uma vida fácil na Casa Branca