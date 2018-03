Trump nomeia antigo ‘falcão’ da política externa de Bush para conselheiro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou o antigo embaixador John R. Bolton, diplomata dos tempos de George W. Bush, para seu novo conselheiro para a Segurança Nacional. O anúncio da nova remodelação na Administração Trump surge 10 dias depois da demissão do secretário de Estado Rex Tillerson e faz antever um regresso da “linha dura” na política externa.

A nomeação de John R. Bolton foi anunciada por Donald Trump na quinta-feira, na sua conta oficial do Twitter. O republicano agradeceu ao tenente-general Herbert McMaster pelo “excelente trabalho” realizado e garantiu que este será “sempre um grande amigo”. A saída de McMaster já estava a ser preparada há algum tempo. John R. Bolton, que deve tomar posse no dia 9 de abril.

Bolton é uma figura conhecida dos norte-americanos, por decisões, muitas vezes, consideradas abusivas. Integra os círculos republicanos há décadas, tendo feito parte das administrações de Ronald Reagan, George H. Bush e George W. Bush. Em 2005, o Senado chumbou a sua candidatura para a embaixada dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas (ONU). Apesar do chumbo, George W. Bush nomeou-o para o cargo.

A escolha pode vir a dificultar uma aproximação à Coreia do Norte. John R. Bolton referiu-se ao anterior líder norte-coreano, Kim Jong Il, como um “ditador tirânico” e admitiu ter recebido “em choque” a decisão de Donald Trump de se reunir com o atual chefe de Estado norte-coreano, Kim Jong-un. O “falcão de George W. Bush” considera que esta abertura a um maior diálogo entre os dois países é uma boa oportunidade para ameaçar o país com uma intervenção militar.

O Irão é outro dos alvos preferenciais de Bolton. Num comentário recentemente publicado no Twitter, considerou que “os europeus caíram na armadilha iraniana e reabriram as relações económicas com o Irão”. Segundo ele, “a única forma de os fazer ver a seriedade e a gravidade da ameaça colocada pelo Irão é abandonar o acordo”.

Em reação à nomeação, o senador republicano Lindsay Graham disse que estas são “boas notícias para os aliados dos Estados Unidos e más notícias para os seus inimigos”. Já o senador democrata Chris Coons considera que a posição do novo conselheiro de segurança nacional sobre o Irão e a Coreia do Norte é “excessivamente agressiva e, na pior das hipóteses, perigosa”.