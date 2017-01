Trump leva americanos a temer a Rússia e europeus a III Guerra Mundial

A chegada de Donald Trump à Casa Branca está a deixar europeus e norte-americanos preocupados com o futuro. Se para os primeiros o risco de uma III Guerra Mundial é elevado, para os segundos a Rússia representa cada vez mais uma ameaça.

O presidente eleito, que é a favor de uma relação mais produtiva com Moscovo, admitiu numa entrevista ao Wall Street Journal que vai manter “pelo menos por um período de tempo” as sanções impostas pelos EUA à Rússia. Contudo, se os russos colaborarem na guerra contra o terrorismo e noutros objetivos importantes para Washington, então não há razão para estas continuarem.

Segundo uma sondagem Reuters-Ipsos, divulgada na sexta-feira, os norte-americanos estão hoje mais preocupados com a questão russa do que estavam em março de 2015. 82% dos norte-americanos descreveram Moscovo como uma “ameaça” para os EUA – 25% consideram que essa ameaça é iminente -, mais seis pontos percentuais do que há quase dois anos. Só a Coreia do Norte foi considerada uma maior ameaça para mais norte–americanos (86%) do que a Rússia.