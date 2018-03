Trump escolhe diretor da CIA para substituir secretário de Estado dos EUA

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta terça-feira a substituição do secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, pelo diretor da Agência Central de Inteligência (CIA), Mike Pompeo. O anúncio foi feito pelo chefe de Estado norte-americano num comunicado a que o ‘Washington Post’ teve acesso e confirmado momentos depois pelo republicano na rede social Twitter.

“Mike Pompeo, diretor da CIA, vai ser o novo secretário de Estado. Vai fazer um trabalho fantástico!”, escreveu Donald Trump no Twitter. “Obrigada Rex Tillerson pelo teu trabalho! Gina Haspel vai tornar-se a nova diretora da CIA e a primeira mulher escolhida até então. Parabéns a todos”.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

