Trump acusa imigrantes ilegais de “infestar” os EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou esta terça-feira a sua intenção de impedir a entrada de imigrantes ilegais no país, sobretudo através da fronteira terrestre com o México. Através de um post na sua conta de Twitter, Trump escreveu que “os democratas são o problema” porque olham para os imigrantes “como potenciais votantes”, acusando-os de “infestar” o país.

“Os democratas são o problema. Eles não querem saber do crime e querem imigrantes ilegais, não importa quão maus eles sejam, a entrar e a infestar o nosso país, como o MS-13 [um gangue violento]. Eles não conseguem vencer com as políticas terríveis, por isso veem [os imigrantes] como potenciais votantes”, escreveu Trump.

Democrats are the problem. They don’t care about crime and want illegal immigrants, no matter how bad they may be, to pour into and infest our Country, like MS-13. They can’t win on their terrible policies, so they view them as potential voters! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2018

Minutos mais tarde acrescentou que pretende continuar a “prender as pessoas que vêm para os EUA ilegalmente”. “Das 12 mil crianças, 10 mil estão a ser enviadas pelos pais numa viagem muito perigosa e só duas mil estão com os pais, muitos deles que já tentaram entrar no nosso país ilegalmente em numerosas ocasiões”, concluiu.

We must always arrest people coming into our Country illegally. Of the 12,000 children, 10,000 are being sent by their parents on a very dangerous trip, and only 2000 are with their parents, many of whom have tried to enter our Country illegally on numerous occasions. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2018

Nos últimos dias, a imprensa norte-americana tem divulgado imagens e relatos que chegam da região fronteiriça entre México e EUA, onde as autoridades têm detido pessoas que tentam entrar em território norte-americano. Há casos de crianças que estão a ser separadas dos pais, que tentam entrar nos EUA. O caso tem gerado indignação da ONU e de organizações de defesa dos direitos humanos, que já apelaram à administração Trump para garantir condições humanitárias.