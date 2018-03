“Triste exemplo da impunidade que gozam as PPP”: Sindicato contra regulamento do Hospital de Cascais

O grupo privado que gere o Hospital de Cascais/PPP aprovou um regulamento interno de utilização e conservação do fardamento e cacifo, que “é um exemplo escandaloso de prepotência e de militarização da vida hospitalar”, refere em comunicado o Sindicato dos Médicos da Zona Sul.

A par de medidas do senso comum a nível de higiene e de aspetos vulgares do fardamento, “surgem medidas chocantes que revelam conceções de puro totalitarismo a lembrar países onde imperam os fundamentalistas religiosos”, diz ainda o comunicado. Que avança com exemplos: a maquilhagem deve ser discreta, o baton e sombras em cores nude, base, lápis e rímel adequados à fisionomia de cada pessoa; usar ‘rabo de cavalo’ se o comprimento do cabelo está abaixo dos ombros; o desodorizante não deve ter cheiro; o perfume deve ser leve, fresco e agradável para não incomodar os utentes; não podem ser usados chinelos, sandálias e botas; não podem ser usados piercings, joias, tatuagens de qualquer tipo em locais visíveis do corpo; não devem ser visíveis peças de roupa que não pertençam ao fardamento; os homens colocados nas receções devem, entre outras coisas, usar meias lisas e discretas, de preferência azuis escuras; as mulheres colocadas na receção devem usar a as saias à altura do joelho, collants em tom natural ou azul escuro, camisa abotoada ao nível do peito e só poderão usar jóias simples e discretas em quantidade reduzida, e os brincos terão de ser curtos e junto à orelha.

“Também não deixa de ser surpreendente que na entrega da farda, o hospital impute os custos de arranjos necessários para adaptação à estrutura de cada pessoa ao trabalhador. A este estranho facto, acresce toda a burocracia no pedido de uma farda antes do seu período de vida útil (24 meses) e a obrigatoriedade da limpeza ser feita pelos trabalhadores e não pelos serviços do hospital”, refere ainda a nota da estrutura sindical.