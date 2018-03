Trichet diz estar “seriamente preocupado” com finanças mundiais

Sete anos depois de ter abandonado a liderança do Banco Central Europeu (BCE) e depois de ter assistido na primeira fila à pior crise da moeda única, Jean-Claude Trichet diz estar preocupado com as finanças mundiais. Em entrevista ao site de notícias “Politico”, o francês apontou para os riscos do ainda elevado endividamento dos Estados.

“Estou seriamente preocupado”, disse Trichet ao “Politico”, salientando que ainda vivemos numa “situação anormal”. Logo após a saída do economista do BCE, o seu substituto, Mario Draghi, colocou as taxas de juro de referência europeias em mínimos históricos e, um ano depois, deu início às políticas monetárias não convencionais.

Cinco anos após o início do programa de compra de ativos da zona euro pelo BCE, que muito contribuiu para as condições de acesso ao mercado e o controlo das yields de países em crise como Portugal, este continua. Para já, a um ritmo mensal de compras de 30 mil milhões de euros, está planeado até setembro.