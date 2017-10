Travellers Choice 2017: Há um restaurante português entre os melhores do mundo

O restaurante Doc, na Estrada Nacional 222 em Armamar, foi distinguido como um dos melhores restaurantes do mundo no Travellers Choice 2017.

A lista do Trip Advisor selecionou os 25 melhores restaurantes do mundo com base nas escolhas dos viajantes e o restaurante português surge no 15º lugar do ranking, cuja liderança pertence ao The Black Swan at Oldstead, em North Yorkshire, no Reino Unido.

“Situado na Folgosa, concelho de Armamar, na estrada marginal entre a Régua e o Pinhão, o DOC integra um dos percursos panorâmicos mais belos e românticos do país”, diz o Doc, no website. O chef Rui Paula utiliza produtos da região para uma inspiração transmontano-duriense.