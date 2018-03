Transações de dívida pública aumentaram 75,6% no último trimestre de 2017

A execução de ações de compra e venda de dívida aumentaram no quarto trimestre de 2017, em comparação com o trimestre anterior. No caso da dívida pública, as transações subiram 75,6%, enquanto no de dívida privada, cresceram 19,5%, segundo dados publicados esta segunda-feira, pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O BPI liderou no número de ordens sobre dívida pública, com uma quota de mercado de 33,9%. Seguiu-se o BCP, com 26,1%, e da Fincor, com 12,1%. Já nas ordens sobre dívida privada coube à Fincor a maior quota de mercado, com 32,1%, seguida do Santander Totta (29,3%) e do Banco Português de Investimento (24,7%).

“Os investidores residentes foram responsáveis por 39,5% do valor das ordens recebidas, num total de 11.663,7 milhões de euros, uma subida de 29,8% face ao trimestre anterior. As ordens dos investidores não residentes cresceram 46% para 17.838,7 milhões”, explicou a CMVM.