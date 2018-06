Tranquada Gomes reforça vontade da Madeira em fortalecer colaboração com a Macaronésia

O presidente da Assembleia Regional, Tranquada Gomes, destacou na sua intervenção nas Jornadas Atlânticas, que estão a decorrer nos Açores, a intenção da Região em reforçar a cooperação entre os territórios da Macaronésia e Cabo Verde.

Tranquada Gomes assinalou o seu acreditar de que esta “cooperação é virtuosa” dizendo ainda que é necessário encontrar um compromisso entre os territórios de forma a “encontrar janelas de oportunidade” em áreas estratégicas.

“Juntos somamos oportunidades e ganhamos confiança”, destacou. Tranquada Gomes referiu ainda que com esta união se pode “captar mais investimento e obter recursos” da União Europeia salientando que esta cooperação tem vindo nos últimos anos “um forte incremento” fazendo alusão aos protocolos estabelecidos entre a Madeira, Açores, e Cabo Verde.

“A Região Autónoma da Madeira tem participação em 33 projetos com entidades cabo verdianas”, disse. O presidente da Assembleia Regional junta a isso a cooperação existente no POMAC 2014/2020, com investimentos previstos na ordem de 110 milhões de euros.

Na sua intervenção foi ainda rejeitada por Tranquada Gomes “uma visão redutora da política de coesão” deixando ainda um apelo à União Europeia para que cumpra com a sua promessa relativamente a uma maior cooperação com as Regiões Ultraperiféricas.

“Os nossos parlamentos têm um papel fundamental na concretização desta cooperação multilateral que é importante para as regiões da Macaronésia”, referiu.