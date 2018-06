“Tragédia humana” utilizada com fins comerciais? Benetton provoca polémica

A Benetton voltou, na sua mais recente campanha publicitária, a gerar devida controvérsia – que é, aliás, um dos seus objetivos: desta vez com a utilização de uma fotografia onde se pode ver um grupo de imigrantes resgatados pelo barco Aquarius, junto à Líbia.

Os imigrantes acabariam por seguir para Itália – país originário da Benetton – onde o seu desembarque foi recusado, tendo acabado por ser acolhidos em Espanha.

A Benetton não é nova no que toca a publicidade polémica. A parceria da empresa com o publicitário Oliverio Toscano deram muita notoriedade às campanhas da marca italiana. A polémica é, para a publicidade, um dos mecanismos de transformação de uma marca desconhecida numa marca de referência.

Deste ponto de vista, a publicidade da Benetton e de algum modo uma parte significativa do marketing oriundo de Itália apostou sempre na notoriedade induzida pela polémica. Fosse de cariz sexual ou outro, foiu sempre um dos estratagemas das marcas italianas.

Até porque, segundo dizem os conhecedores, a polémica é sempre bem-vinda – mesmo que, no limite, uma marca tenha de retirar a publicidade, o ‘falatório’ que provocou já é recompensa mais que suficiente.

A última campanha da Benetton que havia induzido fortes dozes de polémica foi a que usou uma fotografia de um doente terminal com SIDA para ilustrar uma das suas campanhas.

Segundo a imprensa internacional, a própria ONG SOS Mediterranée, que ficou encarregada das operações de salvamento, veio a público condenar a iniciativa do fotografo Kenny Karpov e da empresa italiana, afirmando que “a tragédia humana no Mediterrâneo nunca deve ser utilizada com fins comerciais”.