Trading Game: investir na bolsa sem arriscar

O Trading Game é organizado em parceira com a GoBulling, do Banco Carregosa, e conta com o patrocínio do Jornal Económico. O jogo é aberto a todos os interessados, desde que tenham, à data da inscrição, completado 18 anos. Os participantes têm a oportunidade de negociar na bolsa de forma virtual, mas em ambiente real, utilizando as plataformas de negociação GoBulling Pro e GoBulling Pro Go.

INSCRIÇÕES

A inscrição é gratuita e, mais do que experimentar negociar em bolsa, esta iniciativa pretende oferecer conhecimentos sobre o tema. Por isso, a GoBulling realiza um seminário online no próximo dia 7 de abril, pelas 17h00, em que serão fornecidos elementos de auxílio, como algumas noções de análise técnica, que podem ajudar a tomar decisões de investimento. As informações sobre esta formação estão disponíveis na “Agenda de Seminários” em www.bancocarregosa.com/gobulling/pt.