Trabalhadores decidem hoje sobre greves nos aeroportos

As greves de assistência em terra e da segurança nos aeroportos, marcadas para a partir de amanhã, serão discutidas hoje em plenário de trabalhadores, após o Governo ter apresentado as suas propostas antes do Natal.

O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos e o Governo reuniram na sexta-feira para negociar as reivindicações dos trabalhadores do ‘handling’ e da segurança nos aeroportos.

Foram assumidos “um conjunto de compromissos”, que serão apresentados hoje aos trabalhadores para que tomem uma decisão relativa à greve marcada pela Prosegur e Securitas para os dias 27, 28 e 29 de dezembro, e a dos trabalhadores da Groundforce e da Portway para 28, 29 e 30 de dezembro.

As empresas Groundforce e Portway contestam a legalidade do licenciamento da Groundlink e da Ryanair, enquanto os trabalhadores das empresas Prosegur e Securitas pretendem que se cumpram negociações para um novo contrato colectivo de trabalho com a Associação de Empresas de Segurança.

A ANA – Aeroportos de Portugal salienta que as greves deverão afetar o funcionamento normal dos aeroportos e apela aos passageiros que cheguem com antecedência e de preferência com bagagem de porão.